英國軍人在烏克蘭究竟做什麼？

中評社北京12月12日電／英國國防部9日說，一名英國武裝部隊成員在烏克蘭遭遇“悲劇性事故”，當天傷重不治。據英國廣播公司報導，這是自2022年2月俄烏衝突升級以來，英方首次宣佈有英國軍人在烏克蘭身亡。英國軍人在烏克蘭究竟在做什麼？他們對局勢有何影響？



英軍在烏做什麼



新華社報導，據英國國防部通報，此人是在觀察烏軍測試新型防禦系統的過程中發生事故而死亡，地點不在前線作戰區域。英方強調，該軍人並非在執行攻擊性戰鬥任務。



英國公開僅承認在烏部署了數量有限的軍人，主要負責協助和觀察烏軍在防禦能力方面的演練與測試，如防禦系統試驗等。



《泰晤士報》報導，英國目前有特種部隊秘密在烏執行任務，包括協助訓練烏軍方使用特定裝備。



分析人士指出，從公開的資料來看，英國在烏的軍事力量的工作主要是提供訓練、顧問、觀察與軍事交流等，目前沒有直接參與火力對抗，所以英國在公佈軍人死亡消息時反覆強調其“非戰鬥性質”。



對局勢有何影響



俄外長拉夫羅夫11日表示，一名英國軍人日前在烏克蘭死亡，英政府再也無法掩蓋事實，被迫承認“英國軍人和特種兵直接參與對俄戰爭”。



據路透社報導，英國多次表示支持在俄烏達成停火或和平協議後向烏克蘭派遣多國部隊。



然而，美國總統特朗普8日在白宮接受《政治報》記者採訪時表示，俄烏衝突目前對歐洲來說是一個“大問題”，而且歐洲領導人處理得並不好。“他們只會空談，卻不付諸行動，戰爭就這樣沒完沒了地持續下去。”