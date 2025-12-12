泰國為何突然解散國會下議院？

中評社北京12月12日電／泰國國王哇集拉隆功12日凌晨批准總理阿努廷的申請，宣佈解散國會下議院，以舉行新的全國大選。當前，泰國與柬埔寨的邊境衝突仍在繼續。阿努廷為何選擇此時解散國會下議院？各方有何反應？這將如何影響泰國政局？



為何突然解散



11日晚，阿努廷向國王申請解散國會下議院。根據泰國政府憲報網站12日凌晨發佈的王室諭令，阿努廷提出，當前，泰國面臨經濟、社會、政治、國際關係和全球地緣政治等多重挑戰，加上泰柬邊境動蕩不安，泰國政局重重困難，政府無法持續、有效、穩定地處理國家事務，而解決之道就是解散國會下議院，以重新舉行大選。



泰國媒體報導，阿努廷此舉與泰國內正在推動的修憲進程直接相關。泰國國會上下兩院特別會議10日至11日進行憲法修正案草案二讀。經審查委員會通過的草案規定，憲法修正案在上下兩院獲半數支持即可通過。然而，上議院陣營在會上提議收緊規則，規定憲法修正案還必須得到至少三分之一上議員支持才能通過。會議11日進行投票，因各方存在分歧，導致二讀未通過。憲法修正案委員會請求撤回草案，推遲審議。



泰媒說，反對黨人民黨當即決定召集議員簽字，對阿努廷政府提出不信任動議。阿努廷政府為少數派政府，一旦就不信任案投票則無勝算。阿努廷日前曾對媒體表示，如有人提出不信任動議，他將立即宣佈解散國會下議院。國會解散後，反對黨將無法提出不信任動議。



11日晚10時左右，阿努廷在社交媒體發表聲明說：“我請求將權力歸還給人民。”

