態度模糊　白宮暫未回應烏版“和平計劃”

中評社北京12月12日電／美國白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特11日證實，總統特朗普已收悉烏克蘭與歐洲多國協商制定的最新版20點“和平計劃”。烏歐方面希望本周末與美方在法國首都巴黎會商此計劃，但尚未獲美方確認。



新華社報導，按美國媒體說法，當前各方分歧集中於烏東地區的控制權及烏方所需安全保障。



美國態度不明



萊維特11日說，特朗普“知悉”烏克蘭10日提交的20點“和平計劃”，但她未披露特朗普對該計劃的看法。就本周末巴黎會晤，她說，衹有在確信有切實可能達成和平協議的情況下，美方才會派代表出席，特朗普“厭倦了僅為會晤而會晤”。



據知情人士向美國《政治報》網站披露，美國總統特使威特科夫有意出席本周末巴黎會晤。



按兩名要求匿名的知情人士說法，特朗普當前依然認定烏克蘭是俄烏衝突中的弱勢方，近期烏總統辦公室前主任安德里·葉爾馬克因涉嫌腐敗去職一事，被白宮用作向烏總統澤連斯基施壓的手段。



另據知情人士向美國《華爾街日報》披露，特朗普和德法英領導人均將雙方10日的通話描述為言辭“激烈”，其間特朗普要求歐方向澤連斯基施加更多壓力，接受美方已擺在桌面上的“和平計劃”，同時並未顯露修改美版計劃的意願。



特朗普10日還表示，歐方已邀請他與澤連斯基會談，但他尚未作出決定。

