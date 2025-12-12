日本專家稱近期該國可能發生更大規模地震

中評社北京12月12日電／當地時間12月12日11時44分左右，日本青森縣以東海域發生6.7級地震，中國地震台網測定震級為6.8級，並觸發海嘯預警。北海道大學的高橋浩晃教授表示，未來仍有可能發生比本次6.7級地震及12月8日深夜7.5級地震規模更大的地震。



央視新聞報導，東京大學地震研究所的酒井慎一教授表示，“目前尚不清楚震源的準確位置，但推測可能是此前地震活動的一部分。接下來一段時間需注意此類地震帶來的晃動，希望民眾重新確認此前的防災準備，並預演地震發生時的具體應對措施。”



高橋浩晃教授也表示，“雖然此次地震的震源位置比12月8日深夜青森縣以東近海7.5級地震的更淺，但由於餘震區域已擴展至較淺地帶，因此可以認為今天的地震也是此前一系列地震活動的延續。目前‘北海道·三陸外海後續地震注意信息’仍在發布中，請民眾再次確認日常的防災準備。”



日本氣象廳12月9日凌晨發布了“北海道·三陸外海後續地震注意信息”——由於千島海溝和日本海溝沿線地區發生巨大地震的可能性比平時相對升高，日本內閣與氣象廳呼籲民眾根據政府和地方自治體的指示，未來一周內採取防災應對措施。不過據解釋，即使發布了該信息，也不意味著一定會發生巨大地震。

