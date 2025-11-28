快評：“黃復興”復編　鄭麗文重組鋼鐵勁旅

中評社快評／國民黨前主席朱立倫任內裁撤的“黃復興黨部”，即將恢復在黨內的組織定位，並轉型為委員會，相關組織章程已經草擬完畢。“黃復興”重出江湖，鄭麗文兌現選舉承諾。



中評社報導，國民黨主席鄭麗文指派副主席季麟連為“黃復興”籌備委員會主任委員，11日正式召開委員會第一場會議，鄭也提出“黃復興”再造的六大方向，其中最重要目標是要讓“黃復興”重新成為藍營一支嶄新的鋼鐵勁旅，維護“憲法”，反對“台獨”，下架民進黨。



鄭麗文競選國民黨主席期間獲得軍系支持，季麟連稱讚鄭麗文為“復興女俠”；鄭麗文則承諾當選主席後不只要恢復“黃復興黨部”，還要重建他們的榮耀，重新整合組織，讓他們成國民黨最強大的隊伍。鄭麗文上任滿一個月後，正式啟動“黃復興黨部”再造行動。



媒體消息，因應“黃復興黨部”再造，國民黨在全台21個縣市黨部增設“軍系副主委”職位，相關名單與方案於12月9日由季麟連送交副主席兼秘書長李乾龍，報請主席鄭麗文核定。同時，國民黨也規畫12月25日集結全台軍系副主委齊聚中央黨部，展現軍系人馬在新主席領導下重新整隊的氣勢。



“黃復興黨部”被裁撤前是國民黨旗下委員會之一，由國民黨最後一個特種黨部“黃復興”轉型而成，“黃復興”為其代號，成員主要為退除役官兵及其眷屬，以及退除役官兵輔導委員會所屬事業機構成員等。“黃復興”成員占黨員比率高（2020年為25%），而且向來有較高的動員率，黨內選舉往往有很大影響力。



“黃復興黨部”再造，重振軍系士氣。鄭麗文兌現選舉承諾，同時也讓自己掌握了一支嶄新的鋼鐵勁旅。