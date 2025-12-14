仇長根：美《國安戰略》報告涉台三要點

中評社香港12月14日電（作者 仇長根）12月4日，美國發布新版《國家安全戰略》報告。這份33頁的文件中，台灣被罕見提及8次，遠超特朗普第一任期的3次和拜登政府的7次，其涉台表述強度與戰略調整方向引發高度關注。作為指導美國全球戰略布局和政策優先級的核心文件，該報告在台灣問題上的定位調整、戰略算計及潛在影響，深刻反映了當前國際格局演變下的大國博弈態勢。



新版報告涉台內容媒體聚焦三大要點：



一是，以“維持長期聲明性政策”的模糊表述，替代上屆“符合一中政策”的明確界定，為未來操弄“台灣牌”預留空間。二是，首次將台灣戰略價值物化剖析為，其全球領先的半導體產業（芯片盾牌）和扼守“第一島鏈”咽喉分割東北亞與東南亞的地緣位置。三是，宣稱“不支持任何單方面改變台灣海峽現狀的行為”，也就是“不統不獨”“維持現狀”，阻撓中國統一。



值得深入關注的是，新版報告對台灣問題的定位從過往的邊緣議題正式納入“威懾軍事威脅”核心章節。在核心立場表述上，刻意調整了措辭分寸，將拜登政府“反對任何一方片面改變台海現狀”的表述，弱化為“不支持任何單方面改變台海現狀的行為”，被美國前國務院中國政策顧問費瑞安界定為“明顯的降級”，體現出從“積極干預”到“被動表態”的微妙變化。



值得高度警惕的是，新版報告删除了“一個中國政策”“台灣關係法”等以往的標準表述，為美國政府預留政策調整彈性。一方面強調“維持軍事優勢”是防止台海衝突的關鍵；另一方面則突出台灣為“對美至關重要”的地緣戰略節點和全球半導體產業核心樞紐，將台海問題與美國經濟安全、印太戰略布局深度捆綁。然而，美國並未放棄“一中政策”和“以台制華”戰略。



值得細微剖析的是，新版報告明確提出要與日澳等盟友通過“集體防禦”應對台海風險。將日本定位為應對台海問題的“前哨”，通過“奧庫斯”（美英澳三邊安全夥伴關係）機制聚焦南海聯動和印度在“四方安全對話”框架下發揮對衝作用。這種布局試圖通過拉攏盟伴入局，分攤戰略成本並降低直接衝突風險。同時重申“維持台海現狀的核心訴求，將“防止衝突”置於優先位置，避免與中國發生直接軍事對抗，體現出明顯的戰略焦慮與實力克制。

