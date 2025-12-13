烏克蘭敖德薩遭空襲　一土耳其貨船受損

中評社北京12月13日電／烏克蘭總統澤連斯基12日在社交媒體發文說，俄軍前一晚空襲敖德薩州首府敖德薩市的能源設施，12日白天對該州再次發動空襲。土耳其外交部當晚證實，一艘土耳其滾裝船遇襲。



新華社援引烏克蘭媒體報導，俄軍當天對敖德薩州發動導彈和無人機襲擊，一艘停靠在切爾諾莫斯克港的民用貨船受損，當地民眾聽到爆炸聲。



土耳其外交部發表聲明說，該國一艘滾裝船當天下午在烏克蘭港口遭不明來源的導彈襲擊。根據初步信息，全體船員以及所載卡車的司機已在撤離中，暫無土耳其公民受傷報告。土耳其駐敖德薩總領館正密切關注事態發展並及時提供領事支持。



聲明強調俄烏雙方立即停火的重要性，重申有必要達成一項協議以防止黑海局勢升級，並呼籲衝突各方就“保障黑海航運安全並暫停襲擊能源和港口基礎設施”達成協議。



土耳其一家貨船運營商說，這艘名為“CENK T”的滾裝船主要往返于土耳其黑海港城卡拉蘇和烏克蘭敖德薩之間，當天靠岸後不久遭襲並起火，隨後拖船和切爾諾莫斯克港口消防隊趕赴現場控制了火勢。



本月早些時候，土耳其海事總局披露，一艘懸掛俄羅斯國旗的貨輪2日在土耳其海岸附近遭無人機襲擊。烏克蘭方面否認與這一襲擊有關。



烏國家安全局此前稱，11月28日晚，烏方使用無人艇在黑海海域攻擊兩艘俄羅斯“影子船隊”油輪。俄羅斯外交部譴責這是“恐怖襲擊”。俄總統普京12月2日說，對近期接連發生在黑海的襲擊事件，俄方將加大回應力度。



據土耳其媒體報導，接連發生的襲擊事件推高了黑海水域的航運保費。