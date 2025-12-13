特朗普同泰柬領導人通電話後稱雙方同意停火

中評社北京12月13日電／泰國看守政府總理阿努廷、柬埔寨首相洪瑪奈證實，他們12日分別與美國總統特朗普就泰柬邊境衝突通電話。特朗普當天在社交媒體發文稱，兩國領導人同意從當晚起停火。



新華社報導，阿努廷當晚在總理府對媒體表示，他向特朗普介紹邊境局勢時說，柬方率先違反關於兩國和平的聯合聲明，未按約撤回軍隊，導致泰方人員生命和財產受損。泰方因此採取反擊行動，以保護本國民眾生命與財產安全。如果雙方要再次達成停火，必須由柬方先撤回兵力並清理邊境地雷。



洪瑪奈晚些時候在社交媒體發文說，他11日與馬來西亞總理安瓦爾通電話，12日與特朗普通電話。柬埔寨始終堅持本著柬泰兩國和平聯合聲明的精神，尋求以和平方式解決爭端。他建議美國和馬來西亞軍方或相關機構利用其情報收集能力，比如衛星圖像，以核實究竟是哪一方先開火。



美國東部時間12日中午，特朗普在社交媒體上發文說，他已經同阿努廷和洪瑪奈通電話，兩國領導人同意從當晚起停火，並恢復執行兩國之前達成的和平協議。



特朗普稱，最初造成多名泰國士兵死亡和受傷的路邊炸彈是“意外”，但泰國仍“非常猛烈”地進行反擊。兩國都已準備好同美國“實現和平並繼續展開貿易”。他同時感謝安瓦爾“在這件大事上幫忙”。



12月7日起，泰柬邊境地區再次爆發激烈衝突，多地響起密集炮火。雙方均指責對方“先開火”。持續多日的衝突已造成至少10名柬平民死亡，11名泰國士兵死亡，數十萬人逃離家園。



7月24日，泰柬邊境爆發武裝衝突，雙方互相指責對方違反國際法。根據雙方公佈的數據，衝突造成上百人傷亡，逾10萬民眾疏散。8月7日，雙方在馬來西亞吉隆坡舉行的兩國邊界總委員會特別會議上就停火細則達成共識並簽署協議，同意維持軍隊部署現狀，承諾不再向邊境增兵。洪瑪奈與阿努廷10月26日在第47屆東盟峰會期間簽署關於兩國和平的聯合聲明。