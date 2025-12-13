歐盟決定無限期凍結俄羅斯資產

中評社北京12月13日電／歐盟理事會12日發表的一份聲明顯示，歐盟決定無限期凍結俄羅斯在歐盟的資產。這為歐盟動用俄被凍結資產資助烏克蘭掃除了一大障礙。



新華社報導，聲明稱，歐盟理事會當天緊急決定，暫時禁止將凍結在歐盟境內的俄羅斯中央銀行資產轉移回俄羅斯。該決定沒有說明期限。而在該決定出台前，歐盟凍結俄資產的制裁措施須每六個月經27個成員國一致同意才能得以續期。



歐洲理事會主席科斯塔在社交媒體上說，歐盟領導人承諾維持俄羅斯資產的凍結狀態，直到俄羅斯結束與烏克蘭的衝突並賠償所造成的損失。



據歐洲媒體報導，該決定涉及的俄羅斯中央銀行資產價值約2100億歐元。



在定於本月18日舉行的歐盟峰會上，歐盟領導人將研究利用俄羅斯被凍結資產為所謂“賠償貸款”作擔保，從而滿足烏克蘭未來兩年的財政和軍事需求。



匈牙利和斯洛伐克反對利用俄被凍結資產支持烏克蘭。但歐盟理事會12日的決定意味著這兩國今後無法“一票否決”相關措施。



匈牙利總理歐爾班12日在社交媒體上表示，他相信該決定是按照特定多數贊成、而非一致同意的原則通過，即只需要佔歐盟總人口65%的15個成員國同意。這意味著“歐盟的法治走向終結，歐洲領導人把他們置於規則之上”。



斯洛伐克總理菲佐在致科斯塔的一封信中表示，他將拒絕支持任何“涵蓋為烏克蘭未來幾年軍事開支埋單”的舉措。



12日早些時候，俄羅斯央行說，已在莫斯科仲裁法院對存管大量俄被凍結資產的歐洲清算銀行提起訴訟，要求賠償相關損失。俄央行說，歐盟使用俄被凍結資產的計劃是非法的。