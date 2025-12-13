也門南方過渡委員會襲擊造成政府軍32人喪生

中評社北京12月13日電／據新華社：也門政府軍12日晚間宣佈，32名政府軍士兵此前在南方過渡委員會旗下的武裝團對東部哈德拉毛省發動的襲擊中喪生，另有45人受傷。



也門薩巴通訊社援引政府軍總參謀部發表的聲明報導說，襲擊造成該地區政府軍32名士兵死亡，45名軍官和士兵受傷，另有多人失蹤。



聲明說，這些襲擊“沒有任何法律或正當理由”，並指責襲擊者企圖破壞哈德拉毛省的安全與穩定，破壞政治進程。



12月3日，位於也門政府控制區的哈德拉毛省第二大城市賽文遭南方過渡委員會旗下武裝進攻後被控制。



自2014年以來，也門胡塞武裝逐步控制該國北部和西北部，包括首都薩那及其周邊高地、荷台達省等若干紅海沿岸省份；也門南部、東部則多派系並存，國際承認的也門政府在部分港口和城市保持影響，南方過渡委員會及若干地方武裝在亞丁省及一些南部沿海地區擁有實權。



南方過渡委員會成立於2017年5月，旨在實現也門南部地區的自決權和最終獨立。該組織儘管自2022年起加入沙特阿拉伯主導的多國聯軍以打擊胡塞武裝，且加入也門政府行政機構總統領導委員會，但仍然堅持要求實現南部地區的“主權”。這導致其與也門政府在權力分配和資源控制問題上屢次發生衝突。