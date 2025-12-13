拒與賴茶敘　藍委挺韓：“鴻門茶”行清算之實

中評社台北12月13日電／賴清德15日上午10時30分將邀請“行政院”、“立法院”及“考試院”院長於“總統府”進行“國政茶敘”，不過“立法院長”韓國瑜早已婉拒。“立法委員”許宇甄嚴正指出，在“總統府”擺出“鴻門茶”，就是假協調之名、行政治清算之實，這套戲碼難道玩不膩？



中時新聞網報導，許宇甄指出，五權分立是為了防止權力過度集中，透過制度性的分權與制衡，維護民主制度的運作，確保政府運作的透明。然而，“賴政府”上任以來，卻屢屢選擇性解釋法律、選擇性不依法行政。“立法院”立法通過對地方政府與民眾更為友善的法律，行政部門卻因政治算計與私利考量刻意消極不執行、不編列預算，形同否定“立法院”決議、違反法律，讓行政權凌駕立法權之上，導致憲政制衡機制名存實亡，這種行為根本是威權治理再現。



許宇甄質疑，賴清德昨天在與民進黨“立委”“便當會”後，已經形成一致的政治立場與“違憲”共識，接著對外宣稱下週一將邀集“行政院”、“立法院”、“考試院”進行院際協調的“國政茶會”。問題是，結論早已定調，立場也已拍板，這場所謂的“茶會”究竟是為了溝通，還是只是政治表演？



許宇甄進一步質疑，今年二月賴清德才邀集五院進行國政會商，當時韓國瑜已清楚提醒，“立法院”是合議制機關，院長並無權單獨代表朝野作出政治承諾，未經黨團授權，最多只能將會商意見轉達給各黨團參考。這樣的會商機制，既無實質決策效力，也缺乏效率，當時已被證明成效有限。如今短短數月內再度重演，是揣著明白裝糊塗，還是刻意複製失敗模式，為後續政治操作與升高對立預作鋪陳？



許宇甄強調，“國家治理”不是權謀遊戲，更不是靠小聰明與小手段維持權力優勢。真正的領導，來自真誠、尊重與制度自制。當前台灣的困境，在於朝野不信任、高度對立，早成社會撕裂加劇，賴清德若真心為“國家”著想，應該做的是邀集朝野政黨對話，尋求制度性解方，而不是把院際協調當成連任算計的工具，持續以政治動員與輿論操作，刻意針對、消耗韓國瑜。



許宇甄呼籲，與其一再上演形式空洞的院際會商，不如召開真正具實質意義的“國是會議”，邀集朝野領袖平等對話、坦誠交換意見，共同為“國家”找出路。唯有回到民主精神與憲政正軌，才能避免台灣走向權力集中與制度崩壞的危險邊緣。