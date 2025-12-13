德國因黑客攻擊和干擾選舉召見俄大使　俄駁斥

中評社北京12月13日電／德國外交部12日召見俄羅斯駐德國大使，稱與俄情報總局有關聯的黑客對德國空管系統發動網絡攻擊、散布德國聯邦議院選舉的不實信息。俄羅斯反駁稱，德方指責沒有依據。



央視新聞報導，德國外交部發言人馬丁·吉澤12日在例行記者會上說，根據德方情報部門掌握的信息，可確定俄情報總局應為2024年8月對德國空管服務供應商DFS發動網絡攻擊承擔責任。攻擊由名為“魔幻熊”的黑客團體發動，DFS的辦公通信系統遭入侵。德方當時採取的應對措施把影響降至最小，航班運轉沒有受到影響。



吉澤還說，俄羅斯還發起名為“風暴1516”的行動，試圖影響並破壞德國聯邦議院選舉。按照吉澤的說法，在這一行動中，一個受俄情報總局支持、位於莫斯科的智庫和其他組織散布深度偽造圖像等內容，目的是分裂德國社會，“破壞對民主制度的信任”。



在今年2月舉行的德國聯邦議院選舉中，極右翼政黨德國選擇黨獲得創紀錄的大約20%選票，躍升為第二大黨，僅次於傳統中右翼黨團聯盟黨，超過傳統中左翼大黨社民黨。



針對德方說法，俄羅斯駐德國大使館發表聲明予以“斷然否認”，稱德方的說法“毫無依據、荒謬”。



同在12日，歐盟決定無限期凍結俄羅斯在歐盟的資產，為歐盟動用俄遭凍結資產資助烏克蘭掃除了一大障礙。



2022年2月烏克蘭危機全面升級後，德國追隨美國制裁俄羅斯、為烏克蘭提供軍事援助。此外，德國還指認俄羅斯關聯歐洲多地機場遭無人機襲擾，俄方同樣予以否認。