周天柱：台灣媽祖文化的興起與現狀

台灣地區的媽祖廟有3000多座。 中評社香港12月14日電（作者 周天柱）凡研究台灣問題的學者，對媽祖文化必加研究。因為近10個世紀以來，被稱為“兩岸民氣‘彙聚之寶’”的媽祖文化，一直是島內最接地氣的民間信仰。



媽祖文化與佛教相連



在中國民間被真正稱為“百姓的保護神”的神並不多，媽祖信仰歷經900多年的發展，遍及世界上任何與海有關的中國人聚落。到2023年，據不完全統計，全世界有3億多媽祖信仰者，近萬座媽祖廟宇，分佈在46個國家和地區，媽祖已然成為了台海廣大地區台灣同胞們的精神支撐。



媽祖是流傳於中國沿海地區的民間信仰。媽祖文化肇於宋、成於元、興於明、盛於清、繁榮於近現代。民間在出海前要先祭媽祖，祈求保佑順風和平安。媽祖是集無私、善良、親切、慈愛、英勇等傳統美德於一體的精神象徵和女性代表。



由於早期台灣漢人移民多自中國大陸福建渡海而來，且台灣島又四面環海，海上活動頻繁，因此媽祖自然而然成為兩岸同胞，尤其是台灣同胞最普遍信仰、崇拜的神明。如今在島內，無論是大小街莊、山海聚落，還是通都大邑，都可看到媽祖廟。



媽祖信仰興盛於明、清年代的台灣社會，其中不乏奉祀媽祖的廟宇與佛教關連。台南大天后宮是由官員改建、官方祭祀並於設立之始就延請僧人住持的廟宇。《十國春秋》是清代吳任臣所撰的傳記體史書，其中《閩十·列傳·林願女》記載：“林願女(林然娘)”的行跡。茲引該列傳相關文字如下：“林願女，閩人也。願事王氏，官統軍兵馬使，女始生而地色變紫，屢著靈異，幼通秘法，長能乘席渡海，雲遊島嶼，人呼為神女，又曰龍女……”宋代丁伯桂的《順濟聖妃廟記》即認為媽祖是龍女，因姚秦鳩摩羅什所譯的《妙法蓮華經》中即有“龍女”向佛陀獻寶珠之說。 此經簡稱《法華經》，至今流傳，且“龍女獻寶珠”之說流傳甚廣，為道教吸收。“林願女”列傳雜糅佛、道兩教成分，與其說“行跡頗近於仙”，不如說“行跡近於佛”。乾隆朝以後台灣媽祖信仰中道教成分極大削弱，“佛教化”的解釋基本趨於穩定。

