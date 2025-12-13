日本“和平”紀念館悄然轉向企圖掩蓋侵略歷史

中評社北京12月13日電／今年10月，日本長崎市公佈長崎原子彈爆炸資料館改陳草案，擬將館內關於南京大屠殺的表述改為“南京事件”。在草案審議過程中，有人甚至主張刪除相關展示，引發有識之士的強烈批評。



新華社報導，該資料館的改陳事件並非孤例。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，新華社記者歷時數月走訪調查發現，日本多地“和平”紀念館正在悄然轉向——不少展現日本對外侵略歷史、揭示戰爭真相的展陳內容被有意弱化、縮減甚至刪除，能夠系統、客觀呈現日本加害歷史的展館已寥寥無幾。



大阪國際和平中心是日本較早刪除“侵略”表述的戰爭博物館之一。該館曾是日本重要的反戰和平教育研究基地，因長期展示南京大屠殺史料而遭右翼勢力猛烈攻擊，被貼上“自虐史觀”標簽，一度陷入閉館危機。2015年，該館重新開館，涉及南京大屠殺、平頂山慘案、“慰安婦”等反映日軍侵略行徑的展品被撤下，只剩下大阪遭美軍空襲等受害敘事。從上個世紀80年代就開始研究日本各地“和平”博物館戰爭史展示的專家山邊昌彥指出，關於日本發動戰爭責任的核心內容在展館中幾乎不再呈現，“這種轉向正是日本歷史修正主義抬頭的典型表現”。



類似妄圖淡化及逃避歷史罪責的展陳內容“更新”也出現在廣島和平紀念資料館。



2017年翻新後，該館內關於日本侵華戰爭的展示衹有寥寥數語：“1937年，日中戰爭爆發……戰爭曠日持久，許多日本士兵在戰場上陣亡，客死他鄉。同時，在‘南京事件’中，不僅中國士兵，還有戰俘、平民和兒童也成了犧牲者。”這與資料館翻新前的表述形成鮮明對比——“佔領”一詞被直接抹去；“屠殺”被“犧牲”取代；“南京大屠殺”被輕描淡寫成“南京事件”；南京大屠殺死難者人數為30萬的歷史事實更是不見蹤影。而沒有改變的是，日本始終將這場侵華戰爭稱為責任平等的“日中戰爭”。

