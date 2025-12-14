韓國瑜婉拒出席賴茶敘　栗正傑：他不去是正確

中評社台北12月14日電／賴清德預定15日邀請“行政院”、“立法院”及“考試院”院長於“總統府”進行國政茶敘，但是“立法院長”韓國瑜婉拒出席，“總統府”則表達感到意外與不解。退役少將栗正傑認為，“總統府”的茶敘很明顯準備以多欺少，韓國瑜不去是正確的。



根據《中時新聞網》報導，栗正傑13日在《中天辣晚報》節目中表示，“總統府”覺得意外與不解，堂堂一個“總統府”居然連我們“中華民國憲法”的精神都不懂。我們的“憲法”是五權，“總統”不是“行政院長”，是在五院之上，是負責的角色，並不具有行政、立法職責，所以“總統”當然可以召集五院院長茶敘、協商，但怎麼可以只找行政、立法跟考試等3個院，這代表很明顯的偏頗跟不公平。



栗正傑接著表示，按照韓國瑜的角度來看的話，他現在是“立法院長”，他後面代表“立法院”藍白綠3個黨，所以他必須對3個黨表示他公正、行政中立的立場；他若被叫去，“立法院”本身是合議制，當“立法院”這3個黨沒有取得共識、和意之前，“立法院長”憑什麼被叫到“總統府”裡面茶敘，而且把“行政院”、“考試院”也叫進來，很明顯準備以多欺少。



栗正傑認為，韓國瑜不去是正確的，反而代表韓國瑜是一個公正、中立的一個角色。如果他不公正、不中立來講的話，參加這茶敘，後面他怎麼跟這3個黨團做交代。