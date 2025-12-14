新北市長選戰開跑？白委27日新莊辦活動

中評社台北12月14日電／民眾黨主席黃國昌有意參選2026新北市長選舉，並表態願與國民黨共推一組最強人選，但藍白合作進度遲無下文。黃國昌14日宣布，將於27日在新莊宏匯廣場舉辦“為新北應援”活動，價格為“一顆為新北應援的心”，象徵黃國昌參選的首場造勢活動；黃也透露，12日有和前黨主席柯文哲見面討論2026選戰佈局，區域目前未公諸於媒體版面上。



據《中時新聞網》報導，黃國昌14日上午與新北市議員陳世軒、新北市黨部主委周台竹、有意參選新北市第5選區（板橋）市議員的國際部主任林子宇召開記者會，說明將於12月27日在新莊洪匯廣場舉辦“為新北應援 × DO THE BEST”活動，將於明（15日）晚上8時在ACCUPASS平台開放搶票，價格為免費，只需帶“一顆為新北應援的心”。



面對黃國昌語帶保留地說會有“神秘嘉賓”是否為前黨主席柯文哲，以及目前新北市藍白合作進度？黃國昌表示，當天神秘嘉賓請容他賣關子，請外界拭目以待，“至於老大（意指柯文哲），這就讓他自己宣布好了，我不要幫他做決定”。



黃國昌提及，民眾黨與國民黨面對2026選戰彼此間的合作，目前按照進度非常順利進行中，有說過先談政見、政策與願景，確定後才有下一階段，而關於選區間如何合作，甚至縣市長要如何進行最好方式推出一組最強團隊，目前智庫對接的初步工作已經完成，民眾黨將盤整2026全台候選人共通政見，此刻正在進行黨內討論跟意見收攏。



黃國昌指出，至於外界關心的縣市長提名時程，民眾黨會按照自己的既定腳步跟節奏進行，但也說過有最大誠意、善意跟國民黨共推一組最強團隊，此事從一開始都沒任何改變。