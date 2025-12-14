美國布朗大學槍擊事件2死9傷　槍手仍在逃

中評社香港12月14日電／美國羅德島州普羅維登斯市布朗大學發生校園槍擊事件，官員說造成2人死亡，9人受傷。布朗大學校長確認，2名死者是學生。



香港電台報導，警方說，疑犯是一名身穿黑色衣物的男子，搜捕行動和調查工作仍在進行，暫時不清楚案件是否與恐怖主義有關。



事發在當地星期六下午，當時正值布朗大學期末考試第二日，槍手在校園內的工程學院和物理系大樓開槍。校方發布緊急警報，呼籲學生和教職員就地避險。



