澤連斯基：將於柏林晤美歐代表商討和平計劃

中評社香港12月14日電／烏克蘭總統澤連斯基表示，他將在柏林會晤美國和歐洲代表，討論構建和平的根基，強調烏克蘭需要有尊嚴的和平，並需要俄羅斯保證不會再發動攻擊。



香港電台報導，澤連斯基說，俄羅斯連夜對烏克蘭能源設施發動大規模攻擊，導致全國數千戶家庭停電，警告俄羅斯仍然意圖摧毀烏克蘭。



俄羅斯方面表示，使用高超音速飛彈攻擊烏克蘭設施，以示對烏克蘭攻擊的報復。



