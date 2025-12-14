不該未審先判！林佳龍為林岱樺抱屈：有參選權

中評社台北12月14日電／民進黨高雄市長初選參選人、“立委”林岱樺因涉助理費案遭檢方起訴，曾公開力挺她的“正國會”掌門人、“外交部長”林佳龍14日受訪時表示，兩人過去因台中、高雄縣市合併而“被沒收”首長參選權，彼此有一定交情，他認為不該未審先判，依法依規她有參選權，應讓她透過初選輸贏“照品照行（台語依約行事之意）”，這是種“大我”思考。



據《中時新聞網》報導，陳水扁今日在廣播節目中專訪林佳龍，他肯定林佳龍作為政治人物，不只會做官做事，也要懂得做人，肯定林佳龍以“正國會”掌門人身分，在林岱樺陷入爭議之際站出來給予參選人鼓勵，認為基於無罪推定原則，這樣的表態“無可厚非，也相當溫暖”。



對此，林佳龍指出，林岱樺依法依規仍具備參選資格，法律不外乎情理，他也提到兩人過去同在“立法院”任職，而在2009年都是民進黨提名的縣市長候選人，但當年因為台中、高雄縣市合併被沒收參選，兩人有一定交情，他對林岱樺也有一定的認識。



林佳龍強調，他對於民主的信念，認為應該依制度就事論事，不要以人廢言，一個“立委”是“國會議員”，依照“立法院”組織法32條，“國家”為其編預算給每個“立委”當助理費與辦公預算，與一般縣市議員不同。



林佳龍認為，雖然助理費有爭論，姑且不論制度有無合理，也要先去看她有無貪污，林岱樺身為1名7屆“立委”，不該僅因遭檢舉或起訴，就在社會輿論中被先行定罪，“我們可能每人都會遇上，包括陳水扁、馬英九都曾遇過，我們要有同理心，也要重視法治精神”。



林佳龍表示，錢是否進入大水庫或流入個人口袋、是否涉及貪污，仍有待司法釐清，不要說在結果出爐前未審先判。他也呼籲，民進黨應該給予同志溫暖，不要讓風箏斷線，應讓林岱樺經過黨內初選，“大家輸贏照品照行”，這是一種“大我”的思考。