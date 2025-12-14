俄羅斯指歐盟非法凍結俄資產　俄方將迅速回應

中評社北京12月14日電／俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃13日表示，歐盟非法凍結俄羅斯資產，俄方將迅速採取回應舉措。



新華社報導，扎哈羅娃在俄外交部官網當天發佈的答記者問中表示，未經俄羅斯聯邦同意處置俄方主權資產，無論是無限期凍結、沒收，還是試圖將事實上的沒收包裝成某種“賠償貸款”，都是絕對非法的行為，嚴重違反國際法。



“我們的回應不會遲遲到來。”扎哈羅娃說，俄羅斯中央銀行已于12日就此事發表詳細聲明。具體措施正在實施中。



俄羅斯央行12日說，已在莫斯科仲裁法院對存管大量俄被凍結資產的歐洲清算銀行提起訴訟，要求賠償相關損失。



扎哈羅娃說，歐盟委員會主席馮德萊恩及其同僚正不惜一切代價，破壞和平解決烏克蘭危機的努力。因此，歐盟才會如此迅速地作出關於俄羅斯資產的決定，直接打擊美國總統特朗普提出的“和平協議”。



她說，歐盟無力彌補其此類行為造成的損害。這些損害不僅會體現在歐盟自身金融和經濟體系上，也會體現在其曾經作為可靠的貿易和投資伙伴的全球聲譽上。此類行為在國際關係中必將招致後果。



歐盟理事會12日發表的一份聲明顯示，歐盟決定無限期凍結俄羅斯在歐盟的資產。這為歐盟動用俄被凍結資產資助烏克蘭掃除了一大障礙。而在該決定出台前，歐盟凍結俄資產的制裁措施須每六個月經27個成員國一致同意才能得以續期。



在定於18日舉行的歐盟峰會上，歐盟領導人將研究利用俄羅斯被凍結資產為所謂“賠償貸款”作擔保，從而滿足烏克蘭未來兩年財政和軍事需求。