敘利亞過渡政府：襲擊美軍的槍手為敘安全人員

中評社北京12月14日電／敘利亞過渡政府內政部發言人努爾丁·巴巴13日說，當天在敘中部霍姆斯省襲擊敘美聯合巡邏隊的槍手是一名可能持極端主義觀點的敘安全人員。



新華社報導，努爾丁·巴巴接受敘國家電視台電話採訪時披露，敘東部沙漠地帶有5000多名隸屬於敘內政部的安全人員，這些人每周都要接受評估。本月10日對這名槍手的評估結果顯示，他可能持有極端主義觀點，內政部原定於14日對其作出處理決定。



努爾丁·巴巴強調，該槍手沒有在安全部門擔任領導職務，與安全部門領導層也沒有關聯。他表示，敘安全部門曾發出極端組織“伊斯蘭國”可能發動襲擊或進行滲透的預警，卻被美國方面忽視。



敘內政部正進行調查，以確定該槍手是否直接與“伊斯蘭國”有組織上的聯繫還是僅持有極端主義觀點。



13日早些時候，敘過渡政府安全部隊和美軍部隊在敘中部霍姆斯省巴爾米拉市附近聯合巡邏時遭到槍擊。美軍中央司令部和美國國防部說，襲擊造成兩名美軍士兵和一名擔任翻譯的美國平民死亡，另有三名美軍士兵受傷；槍手屬於“伊斯蘭國”，衹有一人，已在交火中被打死。



美國總統特朗普當天面向媒體就這起襲擊回應時說：“我們會報復。”



敘過渡政府外交部長希巴尼在社交媒體發文說，敘方“強烈譴責這起恐怖襲擊”。



敘利亞內戰2011年爆發後，美國未經當時的敘中央政府許可，開始在敘部署美軍，目前在敘南部坦夫軍事基地和敘東北部多處軍事基地有駐軍。坦夫軍事基地與巴爾米拉市直線距離約100公里。



去年12月敘政局劇變後，敘過渡政府與美國改善關係。過渡政府新聞部長穆斯塔法11月稱，敘方已與美國主導的打擊“伊斯蘭國”國際聯盟簽署一份政治合作宣言，確認敘利亞在打擊恐怖主義和維護地區穩定方面的伙伴地位。