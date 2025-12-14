菲律賓在南海接連“侵權秀”　有哪些算計？

中評社北京12月14日電／據CCTV4：12月11日，菲律賓總統馬科斯在會見中國新任駐菲律賓大使井泉時表示，中國是菲律賓最重要的朋友和夥伴之一，分歧應是菲中關係的例外，而非常態，期待同中方共同努力，管控分歧，加強合作。



然而就在同一天，菲律賓組織多艘漁船赴黃岩島附近海域，以“捕魚”名義伺機侵權，同時組織多架小型機非法侵入中國黃岩島領空，並搭載菲媒記者隨行拍攝。12日，菲律賓多批船只又打著“捕魚”的旗號，不顧中國海警一再勸阻和警告，執意赴中國南沙群島仙賓礁海域滋事挑釁。



與近年來菲律賓屢次在南海上演侵闖鬧劇的結局一樣，上述多點位侵權行動，均遭到中方依法管控，堅決驅離。但菲方隨後展開的輿論煽炒，讓人們看到菲律賓正在用精心策劃的“真人秀”，將地區安全置於一場娛樂化的冒險遊戲，這充分暴露出菲律賓在和平解決南海問題上的虛偽和算計。



仔細審視菲律賓近日的侵闖行動，不難發現其如劇本般精準。



首先是時機的選擇。此番侵闖行動緊鄰美菲所謂“雙邊海上聯合巡航”行動，菲律賓更是在侵闖黃岩島行動當天，發布聲明重申菲美“日益堅固的同盟關係”和所謂“強化雙方對海上安全、航行自由的共同承諾”。這種急切搬出美菲同盟的姿態，恰恰暴露其內在的虛弱和焦慮，希望通過應和美國特朗普政府新版《國家安全戰略》中對南海議題的關切，不斷製造事端來彰顯自己的“盟友價值”，避免在美國戰略布局中被邊緣化。



其次是敘事的歪曲。在菲律賓媒體播放的所謂記者“現場直播”，以及與菲海警發言人塔里埃拉的“隔空對話”中，菲律賓一方面炒作向黃岩島漁民“成功運送”援助物資，一方面抹黑中國海警正當執法舉措，稱“妨礙漁民生計”，將自身塑造成在南海對抗“大國霸權”的“弱小但勇敢”的形象。媒體與侵權行動的無縫配合，充分說明其事先有預謀有腳本。將一場精心策劃的海上摩擦包裝成媒體熱點事件，不僅是對菲律賓侵犯中國主權事實的赤裸裸歪曲，更是對國際輿論的刻意操縱，是對國際認知的肆意愚弄。

