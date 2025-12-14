鄭麗文批賴清德茶敘：帶頭毀憲、找人喝茶摸頭

中評社台北12月14日電／賴清德預定15日邀請“行政院”、“立法院”及“考試院”3院院長“國政茶敘”，國民黨主席鄭麗文今（14）日痛批，賴清德帶頭“毀憲”，“國會”通過的法案，行政部門必須遵守，所有的“憲政”手段都已窮盡，就應該遵守“憲法”，而不是“毀憲”蠻幹，只是想找人喝茶摸頭。針對日前賴清德到陸配麵館吃麵，鄭麗文也痛批是“廉價的秀”，掩蓋歧視陸配、侵犯人權的作法。



中時新聞網報導，國民黨屏東縣黨部今日舉行131周年黨慶，鄭麗文出席活動，針對賴清德邀“行政院長”卓榮泰、“立法院長”韓國瑜與“考試院長”周弘憲，鄭麗文表示，這是一個非重大的“憲政”危機，“中華民國”的領導人帶頭“毀憲”，動搖民主最重要的基石，“國會”多數所通過的法案預算，行政部門必須遵守，覆議也提了、也失敗了，所有的“憲政”手段都已窮盡，就應該遵守“憲法”，而不是“毀憲”蠻幹，“這不是你耍流氓的地方、不是你胡攪蠻纏的地方，台灣民主得來不易，豈容你一次的任性，就任由你來踐踏呢？”



鄭麗文說，如果今天賴清德不去面對自己每天“違法亂憲”的行徑，只是想虛情假意的想找人來喝茶摸頭，是沒有辦法解決問題的，“今天如果你令不出‘總統府′，台灣陷入僵局都是因為你的任性胡為”，台灣不應該如此非理性的惡鬥，台灣人付不起這種代價，所以她非常嚴正嚴肅的希望賴清德能幡然悔悟，不要再執迷不悟了。



針對賴清德到陸配麵館吃麵，鄭麗文指出，“中華民國憲法”是一個非常保障尊重人權的“憲法”，民進黨不要只要利用“中華民國”四個字，而對“憲法”的精神、“憲法”的價值視而不見，每天都把陸配視作為一個特定的族群，不斷歧視剝奪他們的人權，甚至於把他們個個都貼上標籤，彷彿是中共同路人，這一切都沒有任何的法律基礎。



鄭麗文質疑賴清德，“如今再一次廉價的做戲，吃一碗麵就可以掩蓋你侵犯人權、吃一碗就能夠掩蓋你歧視特定族群的做法嗎？”與其做這種廉價的秀，還不如真正回歸“憲法”的精神，“如果你看不懂‘中華民國憲法′的話，我願意幫你上課！”