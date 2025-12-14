韓拒賴茶敘　蔡正元爆內幕：去了一定吃悶虧

中評社台北12月14日電／賴清德預定於下週一（15日）上午10時30分，邀請“行政院”、“立法院”及“考試院”院長於“總統府”進行“國政茶敘”，不過，“立法院長”韓國瑜已婉拒出席，引發政壇關注。對此，前“立委”蔡正元、郭正亮先後提出質疑，直指這場會商恐淪為政治操作，蔡正元更認為，韓國瑜選擇不去並不意外，“去了一定吃悶虧”。



中時新聞網報導，蔡正元13日表示，賴清德過去在擔任台南市長期間，曾有長達600多天未進議會備詢的紀錄，如今擔任“總統”後，態度依舊未變，“‘國會′通過的東西，他不爽就不理”。蔡正元批評，放眼民主國家，鮮少出現行政權如此輕視立法權的情況，像《財政收支劃分法》一事，賴清德若不滿意，就要求“行政院”指稱“違憲”、拒絕副署，形同否定“國會”決議。



蔡正元進一步指出，過去公教年金多次修法，“立法院”通過後要求反對者“閉嘴”，如今卻又反過來強調“多數不能凌駕少數”，質疑標準由誰說了算。他直言，這場所謂的“五院會商”，“立法院長”並非行政首長，也沒有實質決策權，頂多只是主持議事秩序，“找‘立法院長′來有什麼用？”



蔡正元強調，“總統”固然有權邀請五院會商，但法律並未規定五院必須出席，韓國瑜選擇不去並不意外，“去了一定吃悶虧”。他認為，韓國瑜目前在民間聲望不錯，沒有必要前往替賴清德“擦屁股”，更直言“一點好處都沒有”。



前“立委”郭正亮日前也指出，這場茶敘恐怕是“借機做政治鬥爭”，未來賴清德陣營很可能進一步操作話術，指控國民黨“不支持國政運作”，後續政治攻防早已鋪陳完成。