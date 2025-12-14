不副署、不公布？黃國昌批賴清德搞帝制

中評社台北12月14日電／“財劃法”覆議案遭“立法院”否決，《自由時報》14日報導，府院高層已拍板“不副署、不公布”，賴清德與“行政院長”卓榮泰將於15日對外說明，且12日“立院”三讀的停砍年改也朝“不副署、不公布”規劃。對此，民眾黨主席黃國昌痛批，這是“憲政災難”，賴清德、卓榮泰絕對會成為“中華民國憲政史”上最大的罪人，並在“中華民國憲政史”上留下永遠沒辦法被抹去的烙印，民進黨政府乾脆直接宣布，“中華民國”從賴清德登記後自此走上帝制，行政權獨大。



中時新聞網報導，黃國昌14日上午與新北市議員陳世軒、新北市黨部主委周台竹、有意參選新北市第5選區（板橋）市議員的國際部主任林子宇召開記者會，說明將於12月27日在新莊洪匯廣場舉辦活動規劃，並於會後接受媒體訪問。



黃國昌表示，現在台灣最重要問題是，“國會”三讀通過的法律，行政部門竟然可以說“不執行”，天底下沒這麼荒謬的事情，相信曾當過“立法院”大家長的王金平也沒辦法認同，也更相信韓國瑜無法認同，“如果‘國會′三讀通過的法律，行政部門可以自我選擇什麼要執行與不執行，台灣‘民主憲政′徹底崩壞，台灣‘法治國′原則倒地不起，以後怎麼抬頭挺胸告訴世界的友人，台灣是一個‘民主國家′？”不管是三權或五權分立，沒有任何一套“民主憲政”理論給行政權這麼大權力，可自我決定執行與否。



黃國昌指出，至於賴清德不願意承認歷史責任跟歷史罵名，打算把責任推給不曉得何時會下台的卓榮泰扛，認為“行政院長”不副署就沒事，“我不曉得到底是誰出這種餿主意？”“‘行政院長′副署制度，是本來‘中華民國′《憲法》本文下去制衡‘總統′權力，因為以前‘行政院長′要經‘立院′通過，這是‘總統′與‘行政院長′彼此間制衡權力，如今‘行政院長′不用得到‘國會′同意，性質上由‘總統′任命即可，‘總統′自己任命的‘行政院長′，敢不副署‘總統′要公布的法律，這是什麼民主笑話？”



黃國昌批評，這關係到賴清德想獨裁專制當皇帝，但又不想背責任，所以把鍋丟給一個不知道何時下台的卓榮泰，並讓卓不副署，“民進黨玩政治玩到連民主憲政基本原理都不顧了！”“行政院”對“立院”三讀通過法律若不認同，就衹有“提覆議”這條路，拜託賴清德、卓榮泰回去看“憲法”增修條文，當覆議被否決並維持原決議後，“行政院長”就必須接受，並非有權力可選用不副署方式對抗。



黃國昌痛批，若“行政院長”有權力用不副署對抗“國會”，那何必提覆議？覆議制度跟權力監督制衡都可以廢了，“民進黨政府直接宣布，‘中華民國′從賴清德登基後自此走上帝制，行政權獨大，‘國會′三讀通過的法律，賴清德想執行就執行、不想執行可以不執行，這是哪門子民主憲政？”



媒體追問，《自由時報》14日報導指，府院高層拍板針對《財劃法》採“不副署、不公布”，且停砍年改法案也朝此規劃，成為憲政首例？黃國昌強調，這就是明明白白的在踐踏民主憲政、搞專制獨裁，“這不是憲政首例，這是憲政災難，賴清德、卓榮泰絕對會成為‘中華民國憲政史′上最大的罪人 ！”且賴卓將在“中華民國憲政史”上留下永遠沒辦法被抹去的烙印。