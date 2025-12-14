館長怒轟“賴政府”：整天選舉“選輸就翻桌”

中評社台北12月14日電／“行政院”提出《財政收支劃分法》覆議案，日前遭“立法院”否決，“行政院長”卓榮泰隨後強硬表態，直言“‘行政院′沒有必須執行的壓力”，民進黨“立法院”黨團幹事長鍾佳濱還回應指出，若藍白“國會”多數認為“行政院”團隊或“閣揆”不適任，應依《憲法》提出不信任案，走“倒閣”、解散“國會”的正規程序。此番言論也引來網紅“館長”陳之漢12日在直播中火力全開，直指民進黨“完全沒有得到教訓”，更痛批政府近來一連串作為，讓台灣陷入混亂。



中時新聞網報導，館長表示，過去一個多星期，民進黨、賴清德甚至美方“想方設法掏空台灣”，一方面揚言“倒閣”、重新選舉，一方面又不斷渲染“2027年中共會打過來”，製造戰爭恐慌，還推出所謂的“小橘書”，同時再拋出1.25兆元的“國防”特別預算。他質疑，幾乎每年都要花上兆元向美國購買武器，“這樣台灣怎麼會好？”



館長直言，大罷免行動歷時大半年最終失敗，相關法律三讀通過後卻不執行，反而持續操作選舉與政治對立，“選輸就翻桌、再重選，直到民進黨贏為止”，怒斥這種行徑根本是假民主。他強調，如果真的有種，就應該“倒閣”、解散“國會”，交由“更大的民意”，讓全民再投票一次。



在“國防”議題上，館長也提出嚴厲批評，指出先前向美國採購的軍備至今仍未交貨，擔憂“新武器變成舊武器”。他直言，F-16V戰機早已老舊，等到真正交付時，大陸可能已進入六代機世代，“要怎麼打？”並痛批相關軍售價格高昂，背後恐涉及軍火商利益，質疑這類情況在民進黨執政下“早已是經常性發生”。



館長最後更諷刺表示，政府一方面不斷對外採購軍備，卻又聲稱“國內”沒錢，甚至拿公教年金破產說事，相關說法前後矛盾，讓民眾難以信服。