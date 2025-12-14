新型仿生視覺系統可助力無人機高效搜救

中評社香港12月14日電／芬蘭國家技術研究中心日前發布公報說，由該中心牽頭的歐洲科研團隊受人類視覺啟發，開發了一款高能效機器視覺系統，可使智能機器人、無人機等設備在震後救援等任務中獨立運行，無需持續的網絡連接或笨重的電池支持。



新華社報導，據介紹，該項目名為多光譜嵌入式低功耗神經計算智能視覺系統，於2021年啟動，目前接近完成。項目將模擬人腦信息處理方式的神經形態計算與半導體技術相結合，目標是讓終端設備不必持續把數據上傳雲端或超級計算機，而是在數據產生之處就地處理並快速作出判斷，即實現“邊緣計算”。



該項目在仿生思路上以人類視網膜、視覺皮層和前額葉的分工協作為藍本，同時參考果蠅以極低能耗完成導航、避障、覓食的能力。研究人員將成像與圖像處理功能集成在同一矽芯片上，使其具備高動態範圍圖像傳感、高幀率以及大規模並行圖像處理能力，從而實現多樣化的運動分析和模式識別。



研究人員說，神經形態計算的能效有望比傳統數字處理高出數百甚至數千倍，從而在提升計算實時性的同時降低能耗，並減少數據外傳帶來的網絡安全與隱私風險。另外，這種設計思路還適用於依賴電池供電且對時延敏感的移動系統，如地震救援的無人機、未來在人群環境中協作的機器人等。