中評社香港12月14日電／澳洲悉尼邦迪海灘傳出槍聲，警方到場拘留兩人。當局敦促公眾避開該區域，現場所有人員尋找掩護。



總理阿爾巴內塞的發言人表示，得悉邦迪海灘目前處於安全警戒狀態，敦促附近居民聽從警方指示。



香港電台援引澳洲傳媒報導，收到報告指海灘發生多宗槍擊事件，目前尚不清楚是否有人中彈。