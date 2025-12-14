【
大
中
小
】 【
打 印
】
澳洲悉尼邦迪海灘槍擊事件 已致3人死亡
http://www.CRNTT.com
2025-12-14 17:31:00
中評社香港12月14日電／澳大利亞警方14日說，悉尼市著名景點邦迪灘當天發生槍擊事件，已有兩人被警方拘留。當地媒體報導說多人中彈。
新華社援引澳大利亞媒體報導，悉尼邦迪灘14日發生的槍擊事件已致3人死亡。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
澳洲悉尼邦迪海灘傳出槍聲
(2025-12-14 16:53:26)
美國布朗大學槍擊事件2死9傷 槍手仍在逃
(2025-12-14 12:24:19)
美布朗大學槍擊案2死8傷 特朗普：非常可怕
(2025-12-14 09:55:52)
澳洲社交媒體禁令生效 16歲以下人士禁用
(2025-12-09 22:58:00)
澳洲國防部啟動重組 成立國防交付署
(2025-12-01 17:11:48)
墨西哥中部一酒吧槍擊事件致6死多傷
(2025-11-30 17:30:48)
美國加州發生槍擊事件 14人中槍4人死亡
(2025-11-30 17:24:45)
德國中部一“大學城”發生槍擊致多人受傷
(2025-10-12 16:17:14)
美國密西西比州槍擊事件造成4死12傷
(2025-10-12 16:17:07)
澳洲與新加坡啟動升級版全面戰略夥伴關係
(2025-10-08 16:46:03)