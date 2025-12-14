澳洲悉尼邦迪海灘槍擊事件　已致3人死亡

中評社香港12月14日電／澳大利亞警方14日說，悉尼市著名景點邦迪灘當天發生槍擊事件，已有兩人被警方拘留。當地媒體報導說多人中彈。



新華社援引澳大利亞媒體報導，悉尼邦迪灘14日發生的槍擊事件已致3人死亡。