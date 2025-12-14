澳大利亞海灘槍擊已致12死29傷

中評社北京12月14日電／澳大利亞悉尼東南的邦迪灘14日發生一起槍擊事件，造成包括1名槍手在內的12人死亡、29人受傷。澳總理阿爾巴尼斯說，這是一起針對猶太社區的恐怖襲擊，“令人震驚且痛心”。中國駐悉尼總領館15日凌晨表示，未收到中國公民傷亡的相關報告。



新華社報導，新南威爾士州警方說，事發時上千人正在海灘上舉行猶太人節慶活動。兩名槍手手持長槍在附近一座橋上向人群射擊，他們射出數十發子彈，造成重大人員傷亡。其中一名槍手被擊斃，另一名槍手被捕。警方說，正在調查是否還有第三名槍手。



警方還在事發現場找到自製爆炸物。新南威爾士州州長克里斯·明斯14日晚在新聞發佈會上說，事發現場附近的學校15日將關閉。



明斯還感謝事發現場的見義勇為人員。槍擊事件的現場視頻顯示，有一名路人成功從一名槍手手中奪下槍支。



澳大利亞廣播公司援引一名高級執法官員的話報導，一名槍手已確認為家住悉尼西南部的納維德·阿克拉姆。澳安全情報機構負責人伯吉斯說，其中一名槍手已在情報機構關注範圍內。但伯吉斯認為，這一事件不足以上調澳大利亞的恐怖襲擊預警等級，澳大利亞“國家恐怖威脅級別”仍將保持為“可能”的級別。



另據澳大利亞《悉尼先驅晨報》報導，14日深夜，警方在悉尼西南部逮捕兩名與槍擊事件有關聯的人員。



槍擊事件發生後，澳總理阿爾巴尼斯在社交媒體上發表聲明說，這起事件“令人震驚且痛心”。他當天在首都堪培拉召開了內閣國家安全委員會會議。

