“對台總體方略研究”青年論壇發表荻港倡議（圖片由主辦方提供） 中評社北京12月15日電／12月14日，華中師範大學台港澳與東亞研究中心在浙江省湖州市南潯區荻港開沅書院舉辦“對台總體方略研究”青年學者論壇第一次會議。與會青年學者以進一步促進兩岸關係和平發展、實現祖國高質量統一為目標，以新銳視角直抒胸臆，凝聚共識，發出如下倡議：



一、堅持以新時代黨解決台灣問題的總體方略為涉台學術研究的根本遵循和行動指南



立足國家統一現實需要，創造性的探索“兩制”台灣方案，不斷完善“一國兩制”制度體系，促進兩岸同胞心靈契合，努力創造兩岸和平統一的更大空間，著力維護中華民族的總體利益和根本利益。



二、共擔歷史責任，深度參與兩岸關係和平發展實踐



推動兩岸青年學者開展政治對話，致力於兩岸社會溝通，逐步消除政治分歧，共同維護兩岸關係和平發展；通過青年學者聯合公益項目的實踐型對話，累積共同生活經驗，形成共同記憶，建立共同價值。



三、推動互學互鑒，增進國家認同



構建兩岸青年學者的常態化學術交流與合作機制，在專業研討與實務研究中互學互鑒。打破“信息繭房”，消除隔閡；打破“同溫層”，擴大朋友圈；打破“台獨”史觀認知，共建中國史觀，增進國家認同，鑄牢中華民族共同體意識。