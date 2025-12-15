“對台總體方略研究”青年論壇在浙江舉行

與會嘉賓合影留念（圖片由主辦方提供） 中評社北京12月15日電／12月14日，由華中師範大學台港澳與東亞研究中心主辦，湖州市台灣研究中心協辦的“對台總體方略研究”青年學者論壇第一次會議在浙江省湖州市南潯開沅書院舉行。“對台總體方略研究”論壇是華中師範大學台港澳與東亞研究中心為兩岸青年學者新搭建的學術交流平台，核心宗旨是加強兩岸政策研究，助力兩岸學者互學互鑒，為推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一貢獻青年智慧，提出青年方案。來自北京、上海、武漢、杭州、南京、廈門、廣州、成都等地的二十餘位青年學者，圍繞“新時代黨解決台灣問題的總體方略”“2025年台海形勢回顧與展望”等議題展開了深入討論。



華中師範大學學術委員會主任、原副校長，華中師範大學台港澳與東亞研究中心主任彭南生在開幕式上致辭表示，新時代黨解決台灣問題的總體方略，為做好新時代對台工作提供了根本遵循和行動指南，對新征程推進祖國統一進程具有重大深遠意義。與會學者要認真學習領會對台總體方略的核心要義，並用於指導自身的學術研究。彭南生主任還希望涉台研究青年學者傳承章開沅先生的“師之大者，儒之賢者”的精神，共同提高研究水平，勇於承擔、服務國家大局戰略。



在為期一天的會議中，與會學者分別就“對台總體方略”“2025年台灣政局與兩岸關係”“影響台海和平的內外因素”等議題展開深入研討，並展開熱烈討論。



華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任彭韜在會議總結時表示，與會青年學者立足新時代兩岸關係發展格局，緊扣對台總體方略的核心框架，從理論、實踐、挑戰、對策四個維度展開深度研討，形成了多視角、多層次的研究共識。青年學者們一致認為，新時代黨解決台灣問題的總體方略是中國共產黨對台大政方針的繼承發展和集大成，深刻回答了新征程推進祖國統一的根本保證、歷史方位、戰略思路等重大理論和實踐問題。在實踐路徑研討中，學者們聚焦“兩岸關係和平發展”實踐途徑，提出多項具體建議，強調要秉持“兩岸一家親”理念，推動兩岸共同弘揚中華文化，加強兩岸青年、教育、文化等領域的交流互動，鑄牢中華民族共同體意識，積極創造和平統一的更大空間。