青年學者熱議對台總體方略：涉台研究的指南

中國社科院台灣研究所副研究員王子旗（圖片由主辦方提供） 中評社北京12月15日電／12月14日，由華中師範大學台港澳與東亞研究中心主辦，湖州市台灣研究中心協辦的“對台總體方略研究”青年學者論壇第一次會議在浙江南潯開沅書院舉行。與會青年學者就“新時代黨解決台灣問題的總體方略”進行了專題研討。



中國社科院台灣研究所副研究員王子旗認為，新時代黨解決台灣問題的總體方略，既是理論創新的成果，更是實踐行動的指南。其核心啟示在於，解決台灣問題需立足國家發展全局，以高質量發展為物質基礎，以民族復興為歷史使命，以中美博弈為戰略變量，以和平發展為實踐路徑，以系統思維為方法論支撐。王子旗強調，新時代對台方略“在祖國大陸發展進步基礎上解決台灣問題”的論斷，深刻揭示了經濟實力對國家統一的重要作用。大陸經濟總量持續擴大，科技創新能力顯著提升，為對台工作提供了堅實物質支撐。福建探索海峽兩岸融合發展示範區，通過產業合作、基礎設施互通、公共服務共享，吸引台胞台企深度融入大陸產業鏈供應鏈，既創造了經濟融合的“增量”，又削弱了“台獨”的經濟基礎。



華中師範大學台港澳與東亞研究中心助理研究員董玲瑜強調，台海與國際局勢越是複雜嚴峻，越是要堅定貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，保持和平統一大政方針的戰略定力，要創造性地探索“兩制”台灣方案，努力創造和平統一的更大空間，切實維護中華民族的總體利益和根本利益。董玲瑜認為，無論以何種方式實現國家統一，“一國兩制”都是台灣實現制度變遷、保證島內社會正常運行、經濟繁榮發展和民眾幸福生活的最佳方式。“一國兩制”台灣方案的設計是動態的制度變遷過程，一方面要根據統一前以及過渡時期兩岸制度性安排的構建情況、兩岸協商的內容、兩岸共同觀念重塑的狀況，另一方面也應該根據具體形勢，動態的把握和設計“一國兩制”台灣方案，在保障根本原則的前提下，根據國家需要和實際情況調整兩岸的制度性安排，特別是統一後島內治理的制度性安排。與此同時，在“兩制”台灣方案的構建過程中還要始終關注認同問題，把正確的國家觀和身份認同貫穿至兩岸制度化構建的過程之中。