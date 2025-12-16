快評：制裁岩崎茂　劍指日台勾連

中評社快評／外交部15日宣布對日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂採取反制措施。岩崎茂成為第一位因公然同“台獨”分裂勢力勾連而遭到中方制裁的日本要人。中方制裁岩崎茂並不令人意外，是必要的，也是及時的。



岩崎茂曾任日本航空幕僚長、統合幕僚長；退役後曾任防衛大臣政策顧問，多次就東海、台海等敏感議題發表涉華強硬言論。今年3月，岩崎茂接受台灣當局聘任，出任“政務顧問”，以日本自衛隊前最高武官的身份公開為“台獨”分裂勢力站台，開了一個特別惡劣的先例，嚴重衝擊中日政治基礎與政治互信。



外交部發言人郭嘉昆15日在例行記者會上回應制裁岩崎茂一事，用了三個“嚴重”。郭嘉昆指出，岩崎茂與“台獨”分裂勢力沆瀣一氣，一再勾連挑釁，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。



中方制裁岩崎茂，也與日本首相高市早苗早前發表涉台錯誤言論相關，是中方進一步的反擊。制裁岩崎茂，劍指日台勾連，不僅是對個別人物的懲戒，更是對日本部分勢力與“台獨”勾連、染指台灣問題的明確警告。



台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可逾越的紅線。制裁岩崎茂或許只是開始，中方針對日台勾連採取的反制措施隨時可能因應新的情勢而升級。