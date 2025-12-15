快評：青年智匯荻港　探索兩岸融合新路徑

中評社快評/在浙江湖州古韻悠然的荻港開沅書院，一場以“對台總體方略研究”為主題的青年學者論壇，悄然為兩岸關係注入了一股清新的學術活力。這場會議所凝聚的“荻港倡議”，標誌著青年力量積極致力於為兩岸融合開闢更具韌性與創造力的新路徑。



倡議中“打破信息繭房”“消除同溫層”“共建中國史觀”等表述，直指當前兩岸交流中的深層梗阻。青年一代對數字生態的天然熟悉，使其在破解認知隔閡、構建共同話語體系上具有無可替代的優勢。他們宣導的“聯合公益項目”與“共同生活經驗”積累，正是從情感與日常實踐層面，為兩岸心靈契合鋪設基石，超越傳統政治對話的局限。



面對台灣地區大陸研究學者斷代這一嚴峻挑戰，倡議提出設立專項研究項目、構建“青年學術共同體”等具體方案，體現了“對症下藥”的精准施策。



此次論壇選址開沅書院，以史學家章開沅先生之名命名，本身就蘊含著一種歷史傳承的深意。青年學者們在此研討“對台總體方略”，正是以學術精神接續歷史使命。他們從“理論、實踐、挑戰、對策”四個維度展開的深度研討，不僅是對中央大政方針的學理深化，更是將宏大戰略轉化為可操作路徑的智慧貢獻。如聚焦福建兩岸融合示範區建設、探討“愛國者治台”的法理與實施，均體現了青年智慧服務國家大局的自覺。