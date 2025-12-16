“兩岸交流活動暨兩岸名家書畫展”在京舉辦

活動開幕式現場 中評社北京12月16日電／今年是劉銘傳撫台140周年，也是台灣建省140周年。12月9日，由全國台聯指導，全國台聯聯絡部、安徽省劉銘傳研究會、北京市台聯、安徽省台聯、中國閩台緣博物館等單位共同主辦的“紀念劉銘傳撫台140周年兩岸交流活動暨兩岸名家書畫展”，在北京台灣會館開幕，全國台聯副會長楊毅周出席活動並講話。



楊毅周表示，140年前台灣建省，標誌著台灣正式成為中國省級行政單位，有力抵禦了世界列強對台灣的覬覦與瓜分企圖，從制度上夯實了台灣作為中國領土不可分割一部分的地位。當時，劉銘傳臨危受命渡海赴台，帶領台灣軍民一道浴血奮戰，徹底粉碎了法國侵略者占領台灣的圖謀，而後出任首任台灣巡撫，實施新政，創下多項“台灣第一”，乃至“中國第一”，台灣一躍成為晚清最進步的省。作為“台灣近代化之父”，劉銘傳愛國自強的民族情懷，保台、建台的歷史功績，是兩岸同胞的共同歷史記憶和寶貴精神財富，島內隨處可見的“銘傳記憶”見證著兩岸同屬一中的歷史淵源。今天，我們紀念劉銘傳撫台140周年，更要從歷史中汲取前行的智慧和力量，銘記台灣同胞始終與祖國同呼吸、共命運、不分離的血肉聯繫，認清“台獨”從來不是歷史，也不是現實，更沒有未來的失敗結局，與台灣同胞一道團結一致、攜手同心，共同推進祖國統一的正義事業，共創民族復興的美好未來。



安徽省劉銘傳研究會會長、劉銘傳五世嫡孫劉學宣在發言中表示，劉銘傳一生畢路藍縷、功勛卓著，被譽為“有大勛勞於國家的民族英雄和台灣近現代化之父”，自身就是一幅波瀾壯闊的歷史畫卷。他的功業與精神，跨越一個多世紀的滄桑，至今仍閃耀著不朽的光芒。今天，邀請到海峽兩岸眾多書畫名家，用一幅幅作品描繪他的風骨神韵，抒寫寶島的壯麗山河，是歷史的傳承，更是精神的弘揚，要為民族偉大復興貢獻時代的筆墨與華章。



在談到劉銘傳的歷史定位時，台灣世界和平親善會理事長餘淑琴說到，以“銘傳”命名的路名、公園、學校遍布全島，大陸劉銘傳故居、安徽名人館都仍在紀念這位首位台灣巡撫的事跡，代表劉銘傳早已成為兩岸人民共同的歷史記憶，他抗擊殖民侵略者、致力於台灣現代化的精神，值得後人永遠銘記。



來自兩岸的藝術家紛紛表示，一幅幅作品，不僅是藝術的交融，更是血脈的共鳴，透過水墨與色彩，觸摸到跨越時空的民族精神。劉銘傳將軍用一生證明，台灣的命運與祖國緊密相連。當前，兩岸關係雖面臨嚴峻挑戰，但“台獨”分裂行徑注定徒勞無功。兩岸同胞的智慧，終將匯聚成推動祖國統一的磅礴力量。



本次交流活動吸引近40名來自島內的台灣同胞積極參與。據悉，活動將走訪安徽劉銘傳故居、紀念館及安徽創新館、安徽名人館等地，學習領會劉銘傳撫台保台、建設台灣的歷史功績。