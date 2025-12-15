港節日氣氛濃　旅客豪花萬元購物

趙先生與莫先生一行四人來港遊覽，花費約一萬元。(大公報) 中評社香港12月15日電／下周便是聖誕節，本港市面的節日氣氛濃厚，到處是聖誕燈飾與布置。有訪港旅客表示，專程來港感受節日氣氛，“一日遊”消費約一萬元。有旅遊業人士表示，聖誕來港旅遊仍受歡迎，酒店預訂情況理想。



大公報報導，在中環皇后像廣場，20米高的巨型聖誕樹，環繞閃耀的聖誕樹裝飾與玩具主題擺設，還有晚上的3D光影表演，吸引市民與旅客到來。大公報記者昨日下午實地走訪，現場人山人海，巨型聖誕樹成為打卡熱點。場內有數個攤位，售賣聖誕主題商品及手信等。有攤位職員說，市民與旅客都有光顧，生意超出預期兩成。



來自廣州的大學生趙先生與莫先生，昨日與女朋友一行四人來港遊覽，他們特地來中環的冬日小鎮感受節日氛圍，並可能在下周聖誕節再來港。他們認為巨型聖誕樹最吸睛，他們花費了約一萬元購買相機、藥物、服飾及聖誕主題物品等。



重慶旅客江先生趁在深圳出差期間，來港遊玩一天。他說首次來香港，除了遊覽冬日小鎮，並參觀博物館，預計在香港花費約一千元。



居港塞爾維亞人Gordean與女兒Suzan趁昨日假期，到中環欣賞聖誕樹、聖誕燈飾，買聖誕禮物。Gordean說，香港需要走出沉重的社會氣氛，節日活動有助復常緩解心情。



旅遊促進會總幹事崔定邦表示，本港各區都有聖誕活動，吸引旅客來港感受節日氣氛。目前每日有150至200個旅行團來港，預計聖誕期間數字相若，內地旅客佔約七成半。