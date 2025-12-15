港人退休儲蓄缺口逾10年　善用復息效應

中評社香港12月15日電／富達國際與英國國家高齡創新中心（NICA）合作的研究顯示，全球年滿50歲人士中，每五位便有兩位（42%）面臨至少10年的退休儲蓄缺口，若以百歲人生為基礎，比例更高達八成（81%）。亞太地區中香港與日本擁有全球最高平均壽命，惟這些地區分別有82%及72%受訪者面對逾10年退休儲蓄缺口，尤其值得關注。



據大公報報導，富達國際香港退休金及個人投資業務總監暨香港地區執行總監陳宇昕表示，儘管亞太地區大眾在退休儲蓄準備相對充分，但仍有太多人以上一輩的退休模式作規劃，導致預期壽命與儲蓄規劃之間出現落差。



多元配置 將回報再投資



全球50歲以上大眾，約四分之一人表示對財務感到不安或擔心資金耗盡。另有超過三分之一尚未開始任何退休規劃。相較之下，亞太區表現積極，退休規劃參與率較高：中國台灣（85%）、新加坡（81%）與中國香港（79%）。投資理財方面，全球僅18%受訪者瞭解如何善用投資。投資方式方面，現金儲蓄（64%）仍是全球受訪者的主要投資方式，其次為股票（33%）與債券（20%），而亞太地區的現金儲蓄比例更高達76%。



陳宇昕指出，儘管區內50歲以上人士對新投資機會持開放態度，但仍偏好持有現金。隨著壽命延長，善用投資年期及多元化投資組合，並將回報再投資，有效利用復息效應，為長壽生活做好準備。“長壽應是令人期待的里程碑，而非令人畏懼的挑戰。大眾應及早規劃，為生活建立穩固基礎。同時，企業與政策制定者應攜手應對長壽趨勢，協助個人實現財務安全與生活目標，繼而建立更富裕、健康、具凝聚力的社會。”