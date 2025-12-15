美減息持續　亞洲債券成投資優選

中評社香港12月15日電／香港文匯報報導，據光大證券國際產品開發及零售研究部分析，隨著全球經濟的變化，亞洲已成為多家投資者關注的熱點。特別是在美國聯儲局維持減息的背景下，亞洲的投資級別美元債券成為了許多投資者的優選。



美國聯儲局在今年9月重啟減息，市場預測未來還有減息的空間。利率的下行直接影響債券市場，債券價格與收益率呈反向關係，當利率下行時，投資者會更傾向於購買那些收益率更高的舊債。尤其是長期債券，受利率變化的影響更為明顯，有更大的價格上升潛力。



隨著整體通脹回歸到目標水平，亞洲各國的央行有更多的減息空間。區內多數國家的經濟進展顯示，實際利率開始上漲。預期聯儲局的減息將促使亞洲央行進一步調降政策利率，這有助於紓緩經濟增長滯後的風險。當利率差異縮小時，美元可能會走軟，這將對亞洲貨幣形成正面影響。亞洲許多出口商的盈利依然強勁，然而美元的後市卻面臨挑戰，企業可能會將持有的美元轉換為本地貨幣，進一步增強了亞洲貨幣的穩定性。



資金有望流向亞洲債市



亞洲的投資級別美元債券一般以美國國債為基準，因美國國債被認為是風險較低的資產。不過，由於亞洲企業的風險相對較高，發行者需要提高票息以吸引投資者。在美國減息的背景下，資金會流向回報較高的風險資產，從而促進亞洲債券的表現。由於亞洲企業選擇以本幣低成本融資，而非美元債券，亞洲美元債券的供應持續下降。這種情況預計將持續，當供應量減少而需求穩定或增長時，債券價格自然會受到支撐。



隨著東南亞及中國的經濟增長前景改善，及寬鬆的貨幣政策及財政刺激措施，市場預期亞洲國家整體經濟增長將持續。尤其是中國在改變政策方向後，其內地經濟增長正逐步回穩，這會進一步提振區內對內地經濟的信心。



投資者應考慮及早部署資金，以鎖定吸引的收益率。在眾多投資選擇中，貝萊德亞洲老虎債券基金是一個值得考慮的選擇，該基金將不少於70%的總資產投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的發行人的定息可轉讓證券。截至2025年10月，基金的前五大行業分布為金融（35.8%）、周期性消費（8.1%）、公用事業（7.6%）、房地產（6.4%）、半主權（5.9%）；前五大地區分布為印度（18.6%）、中國（14.7%）澳洲（9.1%）、香港（8.8%）、印尼（6.8%）。組合共有427隻債券，其中投資級別債券佔60.2%，高收益則佔30.3%，有效存續期為4.87年。基金的A6美元類別最新年化派息率為6%，力求為投資者提供穩定入息回報。