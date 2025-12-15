商界對港前景持續樂觀　投資布局提速

中評社香港12月15日電／香港財政司司長陳茂波在最新的網誌中表示，今年香港經濟面對不明朗的外圍因素，仍然保持穩健發展，首11個月訪港旅客逾4500萬人，按年增長12%，並看好即將來臨的節慶消費旺季，將進一步刺激內需增長。事實上，多家金融機構相繼發表報告唱好香港經濟前景，與特區政府早前上調香港全年增長預測至3.2%的樂觀判斷互相呼應。



大公報報導，陳茂波透露，最新數據顯示，今年以來香港的貨物出口按年錄得雙位數增長，加上本地需求改善，私人消費開支輕微加快，零售、餐飲和住宅物業市道均回穩，企業投資開支亦增加，讓香港即使面對不明朗的外圍因素，今年以來經濟仍然穩步發展。首三季本港經濟按年增長3.3%，政府早前亦上調了對全年經濟增長的預測至3.2%。



金融市場蓬勃 帶動服務出口



服務出口表現亦受惠於蓬勃的金融市場，以及訪港旅客量增加至疫情後的新高。他表示，在政府和業界的共同努力下，今年首11個月，訪港旅客人數超過4500萬人次，已超越去年全年水平，按年增幅12%。當中，有超過23%是內地以外的旅客，達到1077萬人次，按年升幅16%。



訪港旅客量增加，也支持了零售和餐飲市道。他指，即將來臨的聖誕和新年假期，形形色色的活動，以及業界的不同優惠推廣，盼能為市民創造更多與親友共聚、相互祝福的好時光，並吸引更多旅客到來，為消費市道，以至整體經濟注入更大的動力。



事實上，投資者和商界對本港經濟前景持續樂觀，投資開支增速加快。陳茂波透露，有本地商會調查顯示，本港企業對營商前景的信心顯著上升。過去數月，相繼有金融機構和大型電商平台，租用或購入多層商業樓面甚至整幢商廈，透過加強在本港的部署以開拓內地以及國際業務，這些都反映市場對未來的正面預期。



在傳統經濟指標向好的同時，香港亦正致力推動產業升級轉型，培育新增長點。陳茂波在工展會觀察到，不少參展商更著力於產品創新和科技應用，例如有家電利用感知技術自動調整工作模式，亦有熟食商推出創新口味小吃。他強調，在“人工智能＋”的時代，廠商若能抓緊科技趨勢，研發創新產品，並結合高效的品牌管理，善用“香港設計”及“香港製造”的品牌優勢，將能釋放更大商機，這也是發展新質生產力、支持高質量發展的重要途徑。



國際大行上調港經濟增長預測



香港經濟的積極變化，獲得多間國際大行的認同。近期相繼有金融機構發表研究報告，調整對香港經濟的預測。其中，國際貨幣基金組織（IMF）此前發表亞太區經濟展望報告，將香港今明兩年經濟增長預測值各調高0.9和0.3個百分點至2.4%和2.1%；滙豐環球投資研究亦將今明兩年香港本地生產總值的增長預測值，分別上調至3.2%及2.4%，並將2027年經濟增長預測值上調至2.5%。



儘管前景樂觀，外圍環境仍然存在變數。陳茂波表示，新一年度的《財政預算案》公眾諮詢即將展開，如何進一步擴大經濟發展的面向和領域、加快創新科技的培育和應用，加速優化產業結構，創造更多優質的就業職位，為高質量發展增添動能，將是重要課題之一。政府期望社會各界能集思廣益，提出具體建議。