富權：民進黨拋出“綠白合”有何深謀遠慮？

中評社香港12月15日電／澳門新華澳報15日發表富權文章：民進黨拋出“綠白合”有何深謀遠慮？



自二零二四年大選，“立法院”形成“朝小野大”的態勢，中國國民黨與台灣民眾黨黨團實行“藍白合，持續挾著人數優勢推動各項修法，不但是制定或修訂許多令民進黨當局頭痛的法案，而且也讓民進黨當局提請的法案出不了“立法院”，最近更是強行通過了傳出總統府與行政院已拍板《財政收支劃分法》修正案，讓民進黨當局氣得直跳腳，決定以“不副署、不公布”方式進行“反制”，而賴清德針對《財劃法》、“反年改”等修法爭議，決定在《財劃法》法定簽署公佈的今日，但也是卓榮泰將要正式宣布拒絕副署《財劃法》的今日上午，邀請“行政院長”卓榮泰、“立法院長”韓國瑜及“考試院長”周弘憲進行“國政茶敘”，被形容為“鴻門茶”，因而韓國瑜婉拒出席的前夕，民進黨內突然流傳，民進黨當高層為瞭解決執政困境，研擬用撤換民進黨“立法院”黨團總召柯建銘作為交換條件，換取綠白合作空間。不過，該傳言立即遭到民進黨團幹部駁斥，反酸藍白借此破壞執政黨合諧。而在野陣營從國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌，到兩黨“立委”也紛紛回應，藍白合作有一定默契，換掉賴清德才是正路。



不過，“啟發”民進黨高層以“綠白合”破解“藍白合”的，卻是民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡。她於“鄭黃會”後於一個談話節目中表示，雖然民眾黨目前沒辦法和民進黨合作，但跟民進黨對話這件事，柯文哲並沒有放棄。當時就有名嘴分析，賴清德一定會用盡一切辦法讓柯文哲反水搞“綠白合”，而反水背刺成性的柯文哲絕對沒辦法拒絕誘惑。這次在陳智菡口中初步證實，柯文哲早有此意。



陳智菡還在另一個場合突然對著媒體放了一句狠話，她說二零二八年選舉，民眾黨絕不可能再給國民黨當副手，甚至撂下一句“不排除跟綠營合作！”



而在此之前，“獨派”背景的民眾黨“立委”陳昭姿，更是拋出以“釋放柯文哲”換取“綠白合”的呼籲。她在臉書發表《如果我可以決定》一文，列出三項訴求，包括要求民進黨應尊重司法、停止政治操作，立即釋放柯文哲，讓法律回歸辦案正軌；正視“國會改革法案”三讀通過的事實；儘速通過延宕多年的“代孕法案。其中，釋放柯文哲是重中之重。她強調，若這三項條件能獲得實現，將有助於修補白綠關係，雙方也能重新展開議題合作。陳昭姿透露，她是由柯文哲欽點進入“不分區立委”名單，原本更被安排在第一順位，顯示柯文哲對“綠白合”作抱持高度期待。然而，由於民進黨總召柯建銘曾批評民眾黨八席“立委”是“廢物”，導致她難以在“立法院長”選舉時推動交叉投票，無法說服黨內支持民進黨的“立法院長”人選游錫堃。

