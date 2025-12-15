韓內亂案獨檢組公佈偵查結果

中評社香港12月15日電／韓聯社報導，韓國負責調查前總統尹錫悅等人內亂叛國案的獨立檢察組（獨檢組）15日發佈偵查結果表示，尹錫悅早在2023年10月以前就策劃實施緊急戒嚴，其目的在於清除異己、獨攬大權。



獨檢組表示，經查確認，尹錫悅就職初期就在多個場合提及“總統緊急權力”，從2023年起為實施緊急戒嚴做準備。尹錫悅于2022年11月與時任執政黨國民力量領導班子共進晚餐時提及“即便遭槍殺，也要清除一切”，還有一名偵查機關高幹供述稱“2022年7至8月前後聽聞尹錫悅計劃在國會議員選舉後宣佈戒嚴”。



獨檢組指出，尹錫悅將總統府遷至聯合參謀本部（聯參）所在地附近，為總統和軍方勾結營造了條件。尹錫悅在與軍方人士緊密互動的過程中下決心宣佈緊急戒嚴，時任總統警衛處長金龍顯和前情報司令盧相元（音）于2023年10月為此討論軍方人事調整方案，當時執行戒嚴核心任務的軍方人士提前被調至要職。隨後，尹錫悅將宣佈緊急戒嚴的時點定在國會議員選舉之後，並從2024年3月起向軍方強調緊急戒嚴的必要性，還撤換反對緊急戒嚴的時任防長申源湜。



獨檢組指出，尹錫悅試圖動員軍方以武力手段阻止政治活動、使國會無法正常工作，並設立臨時立法機構掌控立法權和司法權。夫人金建希所涉“政治掮客”明泰均介選案、操縱股價案等司法風險也為實施緊急戒嚴發揮了推波助瀾的作用。



獨檢組還指出，尹錫悅試圖通過非正常的軍事作戰誘導朝鮮發起武力挑釁，以製造實施戒嚴的名分。軍方之後放飛無人機滲透平壤，企圖刺激朝方，但相關計劃因聯參的消極態度和朝鮮無回應而落空。



獨檢組還指出，尹錫悅戒嚴當時投入戒嚴軍佔領選舉管理委員會，此舉旨在向4月的國會議員選舉扣上“反國家勢力在選舉中大搞舞弊活動”的帽子，從而為國會解散製造名分。