【
大
中
小
】 【
打 印
】
日本北海道暴風雪吹襲 部分地區停電交通中斷
http://www.CRNTT.com
2025-12-15 15:40:42
中評社香港12月15日電／日本北海道多地昨日起持續受到暴風雪吹襲，導致一些地區停電和交通中斷，部分學校停課，航空和鐵路服務受影響。
香港電台報導，北海道的電力部門表示，暴風雪導致供電設施受損，北海道境內一度約有36000戶停電。由於天氣條件惡劣，不少地區搶修工作無法展開，恢復供電時間仍然不確定。
當地傳媒報導，北海道新千歲機場昨日約有160架次航班被迫取消，約500名旅客滯留機場過夜。鐵路方面，北海道今日共有超過100班列車停運。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
日本北海道根室半島近海發生6.1級地震
(2025-06-19 14:27:36)
日本北海道附近海域發生6.1級地震
(2025-05-31 18:48:17)
日本北海道等多地治安事件頻發
(2025-05-13 10:54:44)
日本北海道札幌突降暴雪致交通嚴重受阻
(2025-02-12 10:20:00)
受暴風雪影響 韓國濟州300餘架航班停飛
(2025-02-08 14:07:31)
北海道降雪破紀錄 逾60航班取消
(2025-02-05 11:04:13)
日本北海道多地出現創紀錄降雪
(2025-02-04 15:38:28)
美國多地遭遇“湖泊效應”帶來的暴風雪
(2024-12-04 10:45:47)
日本出現本禽流感季首起禽流感疫情
(2024-10-18 12:08:34)
蒙古國暴風雪造成3人失蹤 部分路段封閉
(2024-02-18 11:14:10)