日本北海道暴風雪吹襲　部分地區停電交通中斷

中評社香港12月15日電／日本北海道多地昨日起持續受到暴風雪吹襲，導致一些地區停電和交通中斷，部分學校停課，航空和鐵路服務受影響。



香港電台報導，北海道的電力部門表示，暴風雪導致供電設施受損，北海道境內一度約有36000戶停電。由於天氣條件惡劣，不少地區搶修工作無法展開，恢復供電時間仍然不確定。



當地傳媒報導，北海道新千歲機場昨日約有160架次航班被迫取消，約500名旅客滯留機場過夜。鐵路方面，北海道今日共有超過100班列車停運。