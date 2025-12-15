澤連斯基：同意接受類似北約第五條的安全保障

中評社北京12月15日電／新華社援引烏克蘭國家通訊社14日報導，烏克蘭總統澤連斯基表示，加入北約對烏克蘭而言才是真正的保障，但鋻於美國和部分歐洲伙伴對此持反對立場，烏方同意接受美歐提供類似于北約第五條集體防禦條款的安全保障。



澤連斯基表示，烏克蘭的願望首先是加入北約，這樣才會有真正的安全保障，但美國和一些歐洲伙伴不支持這一發展方向。



他指出，烏克蘭與美國、歐洲國家以及加拿大等簽署類似北約第五條集體防禦條款的安全保障，以阻止俄羅斯可能再次發動進攻，這已經是烏方能夠做出的妥協。



澤連斯基稱，烏談判代表團成員、烏武裝部隊總參謀長格納托夫將與美軍方討論安全保障具體內容，很快將知曉相關細節。



澤連斯基14日抵達柏林，計劃同德國總理默茨等歐洲領導人舉行會談。英國《金融時報》當天報導說，澤連斯基準備放棄加入北約，以換取美國和歐洲的安全保證。德國《圖片報》說，澤連斯基和美國總統特朗普的談判代表也可能在柏林會晤。



《北大西洋公約》第五條即集體防禦條款，即“對於一個或數個締約國的武裝攻擊應視為對締約國全體的攻擊”。北約成員國唯一一次援引第五條款是在“9·11”事件後，北約成員國集體支持美國發動阿富汗戰爭。