無限期凍結俄資產　歐盟緣何“孤注一擲”？

中評社北京12月15日電／歐盟日前宣佈“無限期凍結”俄羅斯在歐盟境內資產，並計劃在本月18日至19日舉行的歐盟峰會上敲定具體方案。歐盟此舉引發俄方強烈譴責，在國際法層面也造成巨大爭議。匈牙利總理歐爾班13日說，歐盟此舉無異於“宣戰”，俄方則指稱歐盟此舉“孤注一擲”，必將遭到反制。



新華社報導，一些分析人士和媒體指出，歐盟這項最新決定意在為動用俄資產對烏克蘭融資“清障”，但此舉開創“危險先例”，將嚴重損害歐盟信譽，同時使得俄烏談判進程更加艱難。



為何此時“下手”



歐盟理事會12日宣佈，決定“無限期凍結”俄羅斯在歐盟境內的資產。歐洲理事會主席科斯塔稱，凍結狀態將持續到俄方結束與烏克蘭的衝突並賠償損失。



烏克蘭危機2022年2月全面升級後，西方國家凍結俄羅斯約3000億美元海外資產。其中，歐盟凍結俄羅斯央行價值約2100億歐元的資產。歐盟境內約90%被凍結俄資產由總部設在布魯塞爾的歐洲清算銀行控制。



在“無限期凍結”決定出台前，歐盟凍結俄資產的措施每六個月續期一次，每次都需要得到27個成員國一致同意。



歐洲媒體分析認為，此前做法存在因成員國意見不一而“凍結鬆動”的風險，“無限期凍結”可以讓這筆資金穩穩地“鎖定在賬上”，繼而可以持續地對烏“輸血”。

