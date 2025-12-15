王毅會見海合會秘書長布達維

中評社北京12月15日電／當地時間2025年12月14日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在利雅得會見海灣阿拉伯國家合作委員會秘書長布達維。



新華社報導，王毅說，海合會是中東重要的次區域組織，多年來有力促進海灣國家團結合作、共謀發展，國際影響力日益提升。早在海合會成立初期，中國就同海合會建立聯繫，中海關係發展歷程和中國改革開放進程基本同步，我們成為發展振興的同路人、合作共贏的好伙伴。2022年底，習近平主席同海合會各國領導人齊聚利雅得召開首屆中海峰會，推動中海關係邁上新台階，為中海關係發展開闢了新前景、擘畫了新藍圖。中方願同海合會加強戰略溝通，維護共同利益，合力應對變亂交織的國際局勢，為全球南方聯合自強作出新的貢獻。



王毅表示，中方支持海合會加強戰略自主、增進團結協作、踐行多邊主義，推進海合會一體化進程。希望雙方在涉及彼此核心利益問題上繼續相互堅定支持。中國願同海合會國家攜手推進共建“一帶一路”，深化經貿、投資等領域互利合作，密切民間交往和人文交流，夯實中海友好的民意基礎。中方也願同海合會國家加強多邊協作，落實好習近平主席提出的四大全球倡議，推動全球南方共同發展，攜手構建人類命運共同體。作為負責任大國和聯合國安理會常任理事國，中國將繼續為推動解決地區熱點問題、維護中東地區和平穩定發揮建設性作用。



王毅指出，中海自貿協定談判已持續20多年，各方面條件基本成熟，到了臨門一腳，作出決斷的時候。當前保護主義抬頭、單邊主義盛行，自由貿易遭受衝擊。在此形勢下，中海達成自貿協定，將對外發出捍衛多邊主義的有力信號。



布達維表示，海合會國家同中國有著深厚友好情誼，中國始終是可信、可靠的戰略伙伴，海中關係保持高水平運行。2022年習近平主席同海合會國家領導人在沙特成功舉行首屆中海峰會，具有里程碑意義。海方願同中方攜手努力，積極落實雙方領導人達成的重要共識，鞏固政治互信，加強交流對話，在共建“一帶一路”框架內深化能源、創新等領域合作，密切人文交流，實現互利共贏。海方願同中方早日達成海中自貿協定，對明年在華召開的第二屆中阿峰會、中海峰會充滿期待，願同中方加強溝通，推動峰會達成更多成果。海方高度讚賞中方在巴勒斯坦等地區問題上正義立場以及推動沙伊和解等緩解地區緊張局勢的積極努力，將繼續同中方在國際地區事務中加強協作，切實維護好共同利益。