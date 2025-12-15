沙特王儲兼首相穆罕默德會見王毅

中評社北京12月15日電／當地時間2025年12月14日，沙特王儲兼首相穆罕默德在利雅得會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。



新華社報導，穆罕默德請王毅轉達薩勒曼國王和他本人對習近平主席的誠摯問候和良好祝願，表示沙方領導人十分珍視同習近平主席的深厚友誼，高度重視發展兩國全面戰略伙伴關係。沙方願同中方共同努力，將兩國關係提升至更高水平。沙方始終堅持一個中國原則，堅定支持中方維護國家主權和領土完整，堅決反對外部勢力干涉中國內政。中國是沙特第一大貿易伙伴，雙向投資逐年增長，沙方願同中方進一步深化油氣、新能源、人工智能、高新技術等領域合作，為兩國人民帶來更多福祉。沙方支持中方2026年舉辦第二屆中國-阿拉伯國家峰會和第二屆中國-海灣阿拉伯國家合作委員會峰會，願推動盡快完成中海自貿協定談判。沙方高度讚賞中方在中東地區問題上秉持的正義立場，感謝中方為推動沙特和伊朗關係正常化所作努力，願在國際多邊事務中同中方保持經常性溝通協調。



王毅轉達習近平主席對薩勒曼國王和穆罕默德王儲兼首相的親切問候，表示習近平主席同沙特領導人建立了深厚友誼和互信。中方歡迎穆罕默德王儲明年來華出席第二屆中國-阿拉伯國家峰會，共同為中阿關係發展擘畫藍圖。中方願做沙特國家振興進程中最可信賴、最可依靠的伙伴，同沙方加強全方位互利合作，鞏固傳統能源合作，拓展新興產業、未來產業合作，為中沙全面戰略伙伴關係開闢新前景。中方願同海合會國家一道努力，爭取盡早達成中海自貿協定。中方也願繼續同沙方保持密切溝通，為實現中東地區和平與安全注入更多穩定因素。