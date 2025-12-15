12月4日，塞爾維亞國際政治經濟研究所副所長伊沃娜·拉傑瓦茨在首都貝爾格萊德接受新華社記者專訪。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月15日電／據新華社報導，專訪：中國制度型開放舉措給各國企業帶來多重機遇——訪塞爾維亞國際政治經濟研究所副所長拉傑瓦茨



塞爾維亞國際政治經濟研究所副所長伊沃娜·拉傑瓦茨日前接受新華社記者專訪時表示，以海南自由貿易港為代表的中國制度型開放舉措給各國企業發展帶來多重機遇，為世界經濟增長提供穩定預期。



拉傑瓦茨先後30多次到訪中國，親眼見證了中國的發展與變化。在她看來，中國在建立經濟特區、自由貿易區等方面的舉措極具遠見。例如，深圳作為中國經濟特區的敘事起點、改革開放的時代地標，僅用幾十年時間就發展成為現代化國際都市。如今，海南自貿港也完全具備類似的潛力。



海南自貿港將於18日正式啟動全島封關。這是中國堅定不移擴大高水平對外開放、推動建設開放型世界經濟的標誌性舉措。拉傑瓦茨認為，即將封關運作的海南自貿港在旅遊、服務貿易、數字經濟、生物醫藥、美容與化妝品等領域展現出多方面機遇，今後一定會吸引眾多國家和地區的企業在此投資興業。



拉傑瓦茨對中國在發展過程中展現出的智慧和活力贊不絕口。“中國政府致力於塑造有利的投資環境，特別是通過設立自貿區、自貿港，吸引內外投資來激發市場活力、創造利潤空間。”



拉傑瓦茨表示，海南自貿港封關運作是中國制度型開放的最新例證。在當前世界經濟面臨重重挑戰的背景下，中國堅持高水平對外開放體現了經濟發展和治理理念的連續性與堅定性。“中國沿著幾十年來一直遵循的道路前進，始終強調發展。”