澳洲下半旗悼念槍擊案死難者

中評社香港12月15日電／澳洲悉尼邦迪海灘針對猶太社區的恐怖襲擊，增至最少16人死亡，包括其中一名槍手，42人仍然留院。澳洲今日全國下半旗悼念事件中的遇難者。



香港電台報導，警方說，兩名槍手是父子關係，被擊斃的父親持有槍牌，正調查犯案動機。當地傳媒引述聯合反恐小組調查人員說，兩人曾宣誓效忠極端組織“伊斯蘭國”，警方在他們的車內發現一面“伊斯蘭國”旗幟。



