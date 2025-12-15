特朗普：贏得中期選舉很困難

11月25日，在美國首都華盛頓，美國總統特朗普離開白宮。（圖片來源：新華社） 中評社北京12月15日電／據新華社報導，美國總統特朗普日前表示，儘管他認為自己執政近一年來在經濟方面取得了成功，但他所在的共和黨仍有可能在明年的國會中期選舉中失利。



特朗普在美國《華爾街日報》13日刊出的專訪中作出上述表示。他說，即便是那些執政非常成功的美國總統，也曾在中期選舉中遭遇挫敗，“我們拭目以待會發生什麼。我們應該會贏。但你知道，從統計角度看，贏得中期選舉是很困難的事情”。



特朗普稱，他推行的經濟政策，包括對進口產品徵收廣泛關稅，正在創造就業機會、提振股市、吸引更多投資進入美國。“我打造了史上最偉大的經濟，但人們可能需要一些時間才能意識到這一點。”



目前，美國經濟仍受到通脹衝擊。在11月舉行的地方選舉中，選民因對美國經濟不滿，將“槍口”對准了特朗普及共和黨。民主黨候選人拿下了最受關注的三場選舉，分別當選弗吉尼亞州長、新澤西州長和紐約市長。據路透社報導，在這些地區，選民對食品價格上漲等問題的擔憂是一個關鍵話題。



自今年1月20日重返白宮以來，特朗普一直堅稱美國經濟在蓬勃發展，並將通脹責任歸咎於前任拜登。特朗普在《華爾街日報》的專訪中說：“我認為，到我們真正談論選舉的時候，也就是再過幾個月，物價水平會處於一個良好狀態。”



美聯社－NORC公共事務研究中心最新民調顯示，對美國經濟形勢感到悲觀的人不在少數。68%受訪者認為美國經濟“差”，約四成預期明年經濟會更糟，約三成認為經濟不會出現太大變化，僅約兩成認為經濟會轉好。



據媒體報導，白宮已為特朗普安排全國巡回演講，以期在明年中期選舉前堅定民眾對美國經濟的信心。